Aksoy: “ABD rotasını kaybetmiş”

Aksoy, “Günümüz birlik beraberlik günüdür. Döviz, altın günü değildir. Türk Milleti öncesinde nasıl birlik olduysa, bugünde birlik olacaktır” dedi.

Aksoy açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Milletimiz üzerinde oynanan oyunlar dövizdeki tırmanışı, sonrasında ekonomimizi negatif değerlere çekmek isteyen dış güçlerin bir oyunudur. Aziz Türk milleti bu oyunun altında kalmayarak, bunlarında üstesinden gelecek durumdadır. 15 Temmuzda yapmak istediklerini yapamamış ve sonrasında entrikalarla ülkemiz üzerinden pirim yapmak için devreye girmiş bulunmaktadırlar. 15 Temmuzda Aziz Türk milleti nasıl darbe girişimini bertaraf ettiyse, bu günde bu dış güçlerin ülkemiz üzerindeki oyunlarını bertaraf edecektir. Ellerinde tuttukları terör başı FETÖ’yü ellerinde tutup, nasıl bir insandır ki bu kadar değerli gördükleri bir papazı istemektedirler. Ve bu papazı bahane ederek asıl amaçlarına ulaşmak için ellerinden geleni yapmaya çalışmaktadırlar. Unuttukları bir şey var; oda Türk Milleti. Yüzyıllardır çökertmek istedikleri bizlerin hiçbir şekilde üstesinden gelememiş, nice zaferler kazandığımızı unutmuşlardır. Bizleri tanımadıkları bir kez daha görülmüştür. Emellerine ulaşamayacaklar ve bizler dış güçlerin emellerine ulaşamamaları için her daim dik duracağız.

Türkiye nice badireler atlatmış, nice sıkıntıların üzerinden gelmiştir. Bizler dövizsiz, altınsız yaşayabiliriz ama vatansız yaşamayız yaşayamayız. Bilinmesini isterim ki; üzerinde yaşadığımız topraklar bizimdir ve bizim kalacaktır. Hiçbir devlet bunun ötesine geçemeyecektir. Günümüz birlik beraberlik günüdür. Döviz, altın günü değildir. Türk Milleti öncesinde nasıl birlik olduysa, bugünde birlik olacaktır. ABD rotasını kaybetmiş, nereye çıktığı bilinmeyen bir yola girmiştir. Bu yolun sonu uçurumdur ve uçuruma düşecektir. Düşmesi içinde elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kendi çıkarlarını ön plana çıkarıp, başkasını düşünmeyen bir görüş, düşünce her zaman başarısızlıkla sonuçlanacaktır ve bunun sonucuna katlanmak zorunda kalacaktır. ABD hızlı bir şekilde kendisine çeki düzen vermek zorundadır. Bizleri ekonomiyle boğamayacağını bilerek hareket etmelidir. Desteklemiş olduğu PKK, FETÖ vb terör örgütlerinden desteklerini çekmelidir. Mehmet Akif Ersoy ne güzel anlatmış; Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.”