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14 Temmuz 2018 15:12

Akü hırsızları yakalandı

Kayseri’de 8 farklı olayda 15 adet akü çaldığı belirlenen 5 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekiplerince yakalandı.

Akü hırsızları yakalandı

14 Temmuz 2018 15:12


Edinilen bilgiye göre farklı tarihlerde Mimarsinan, Erciyesevler ve Fevzi Çakmak Mahallerinde kamyon ve otobüslerden akü çalınması olayları ile ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda aküleri çaldığı tespit edilen S.D. (26), E.A. (42), O.Ö. (21), E.Ü. (21) ve H.B. (26) yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca gözaltına alınan şahısların çaldıkları aküleri sattıkları tespit edilen 4 ayrı hurdacıda da arama yapan ekipler, 15 adet akü ele geçirildi. El konulan aküler, sahiplerine teslim edildi.


Gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.




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