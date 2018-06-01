Ali Dağı 360’da Altyapı Tamamlanmak Üzere

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Palancıoğlu, Ali Dağında her yıl ulusal ve uluslararası yamaçparaşütü ve yelkenkanat gibi hava sporlarının yapıldığını belirterek, bunun yanı sıra meydana gelen yangınlara hızlı müdahale için proje başlattıklarını hatırlattı.

Başkan Palancıoğlu, projenin önemine değinerek, “Maalesef burada her yıl 3-4 tane büyük yangın meydana geliyor. Tabi yangın muslukları olmadığı için itfaiye ekipleri zamanında müdahale edemiyordu. Bunun önüne geçmek için Orman ve Su İşleri Bakanlığının itfaiye yolu talebi olmuştu. Bu yolu açtık. Özellikle belli noktalara su depoları ve yangın muslukları konuldu. Böylelikle itfaiye araçları bu musluklardan suyu alıp yangına anında müdahale edebilecekler” dedi.

Projeyle yangına müdahalenin yanında spor faaliyetlerinin de yapılabileceğini ifade eden Başkan Palancıoğlu şöyle konuştu:

“Projenin daha güzel yanı ise damlama sulama sistemiyle artık suyu olmayan Ali Dağına su geldi. Bundan sonra ağaçlandırma faaliyetlerimiz su olduğu için çok verimli hale gelecek. Bu yolun her iki yanında büyük meyve ağaçlarını toprakla buluşturduk. İtfaiye yolu olarak açılan yolda aynı zamanda vatandaşlarımız da yürüyüş, bisiklet, binicilik gibi sportif faaliyetleri yapabilecekler. Bunun için yürüyüş yolumuzun belli alanlarında hem seyir terasları, hem de meyve ağaçları olacak. Böylelikle vatandaşlarımız spor yaparken meyve de yiyebilecekler. Aynı zamanda meyve ağaçlarından buradaki canlılar da yararlanacak.”

Başkan Palancıoğlu, projedeki aydınlatma çalışmalarından da bahsederek, “Şuan 10 kilometrelik parkurun 6,5 kilometrelik kısmında çalışma tamamlandı. İnşallah altyapı çalışmaları bir ay içerisinde bitiyor. Gerçekten güzel bir güzergah ortaya çıktı. İki yıldır burada zeminin oturmasını bekledik. Bundan sonra sadece peyzaj çalışmaları kalacak. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra bu projeyi Talas’a, Kayseri’ye kazandırmış olacağız.” diye konuştu.