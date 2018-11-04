Kayseri Şekersporlu güreşçi Ali Esoğlu, Arnavutluk’ta düzenlenen şampiyonada 57 kiloda Balkan Şampiyonu oldu.
Kayseri Şekersporlu güreşçi Ali Esoğlu, Arnavutluk'ta düzenlenen şampiyonada 57 kiloda Balkan Şampiyonu oldu.
1-4 Kasım tarihleri arasında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonasında Türkiye takım halinde şampiyon oldu. Şampiyonada Kayseri Şeker Spor Kulübü güreşçisi Ali Esoğlu, 57 kiloda Balkan Şampiyonu oldu.
Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Ali Esoğlu ve teknik heyeti başarılarından dolayı kutladı.