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10 Temmuz 2017 11:31

Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yeni öğrencilerini bekliyor

Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Efe, okulun yenilenen imkanlarıyla öğrencilere hitap edecek bir yapıya kavuştuklarını ifade ederek Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak TEOG sınavında yüksek puan alan öğrencileri okula davet etti.

Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yeni öğrencilerini bekliyor

10 Temmuz 2017 11:31


Okul hakkında bilgiler veren Okul Müdürü Hüseyin Efe, “Okulumuz Ali Rıza Özdereci Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1993 yılında açılan ve o şekilde imam hatip lisesi olarak eğitim veren bir eğitim kurumudur. Bu sene 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle nasip olursa fen ve sosyal bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak öğrenci alacağız. Fiziki imkanları itibariyle öğrencilerimize hitap edecek yapıya sahip okulumuzda öğrencilerimizin spor yapabilecekleri spor salonu, öğlen sıcak yemek imkanına sahip olacakları yemekhane, yıl boyu her türlü sosyal ve kültürel etkinlikleri gerçekleştirebilecekleri bir konferans salonumuz ve hem öğle arasında hem teneffüslerde hem okul çıkışında faydalanabilecekleri tam bir ‘Z’ kütüphanemiz var. Kuranı Kerim sınıfımız, apteshanemiz, mescidimiz, laboratuarımızla öğrencimizin her türlü ihtiyacının karşılanabileceği birimlere sahibiz” ifadelerini kullandı.


Okulun il genelinde başarılı bir okul olduğunu sözlerine ekleyen Efe, “Okulumuz 2015 YGS’de büyük bir başarı elde ederek Türkiye 8.’liği, Kayseri 1.’liği elde etti. İmam hatipler arasında 2016 LYS’de de iki öğrencimiz tıp fakültesine, bir öğrencimiz diş hekimliği fakültesine, beş öğrencimiz hukuk fakültesine yerleşerek yüzde yetmişlik bir yerleştirme oranı elde ettik. İnşallah Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak öğrenci aldıktan sonra daha güzel başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Bu program kapsamında Erciyes Üniversitesiyle bir protokol imzaladık. Birlikte hareket edeceğiz, birlikte projeler üreteceğiz, birlikte çalışmalar yapacağız. Ben bu güzel programla birlikte geleceğin iyi yetişmiş tam donanımlı ilahiyatçılarını, doktorlarını, hakimlerini, savcılarını, mühendislerini ve öğretmenlerini yetiştirmeye talip olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.


“Başarılı öğrencilerimizi okula bekliyoruz”


TEOG sınavında başarılı olan öğrencileri okullarına davet eden Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Efe, “TEOG sınavında yüksek puan alan öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz. Ben programı bizlere hediye eden başta cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza, milli eğitim bakanımıza ve Din Öğretimi Genel Müdürümüze teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.




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