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27 Ağustos 2018 12:28

Alın terleri kurumadan 3. dönem ikramiyelerini aldılar

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyede işçi statüsünde çalışanların devlet ikramiyelerini tam ve zamanında ödendiğini söyledi.

Alın terleri kurumadan 3. dönem ikramiyelerini aldılar

27 Ağustos 2018 12:28


Melikgazi Belediyesi olarak çalışanların maaş, ikramiye ve diğer alacaklarını her zaman tam ve zamanın da ödediklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak çalışanların tamamına maaşlarının ödendiğini ayrıca işçi statüsünde çalışların devlet ikramiyelerin verildiğini kaydetti. Kayseri nüfusunun yarısına hizmet verdiklerini, şehrin ekonomik ve üretim tesislerinin yer aldığı, alışveriş merkezlerin odağı durumundaki Melikgazi ilçesinin her geçen gün planlı bir şekilde geliştiğini ve büyüdüğünü ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç; “Örnek ve referans belediye çalışmalarında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Her geçen büyüyen ve gelişen ilçemizde daha seri, etkin ve verimli aynı zamanda kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz. Belediyemizin her kademesinde görev yapan tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. 6772 Sayılı Kanuna istinaden devlet ikramiyesinin 3. ödemesi hesaplarına yatırıldı. Belediyemizde toplam 138 işçi statüsünde çalışanımıza toplam 147.700-TL ödeme yapılarak gelirlerine katkı sağlandı" dedi.


Başkan Memduh Büyükkılıç, belediye işçileri yapılan ödemelerin ayrıca piyasada canlılık kazandıracağını sözlerine ekledi.




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