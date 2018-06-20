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20 Haziran 2018 16:09

Alınan önlemler kaza sayısında yüzde 18’lik azalma sağladı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik birimleri tarafından bayram süresince alınan tedbirler, trafik kazalarında bir önceki yıla oranla yüzde 18’lik bir azalma sağladı.

Alınan önlemler kaza sayısında yüzde 18’lik azalma sağladı

20 Haziran 2018 16:09


Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan bayramı boyunca günlük 66 ekip, 10 radar aracı ve 7 motorize ekip ile 159 personel ve genel hizmet birimlerinden günlük 35 personel ile takviye sağlanarak, büro işlerinde görevli trafik personelleri de önlemlerde görev aldı.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 20 kilometrede bir ekip aracı olacak şekilde yapılan görevlendirmeler sonucunda Ramazan Bayramı süresince ölümlü kaza meydana gelmedi. Yaralamalı kaza sayısında ise bir önceki yıla oranla yüzde 18’lik bir azalma sağlandı. Yaralı sayısında ise yüzde 13’lük bir azalma meydana geldi.


Denetimler çerçevesinde sürücüler trafikte sabırlı olmaları, uykusuz ve yorgun olarak yola çıkmamaları konusunda uyarılırken, 9 işletme yetkilisi ile toplantı yapılarak bin 960 şoför ve vatandaşa bilgilendirme yapıldı.




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