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29 Ağustos 2018 12:40

Alman Natascha kelime-i şehadet getirirken gözyaşlarını tutamadı

Kayseri’de Alman uyruklu Natascha Nıcole Kellerman, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman olarak ’Zeynep’ adını aldı.

Alman Natascha kelime-i şehadet getirirken gözyaşlarını tutamadı

29 Ağustos 2018 12:40

Müslüman olan Kellerman, kelime-i şehadet getirirken gözyaşlarını tutamadı.


Esnaflık yapan Emrah Adıgüzel, işi vasıtasıyla Hristiyan olan 30 yaşındaki Alman Natascha Nıcole Kellerman ile tanıştı. Bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra Kellerman ve Emrah nişanlandı. Müslümanlığı seçerek Zeynep adını alan Kellerman için Kayseri İl Müftülüğü’nde ihtida töreni yapıldı. Kuranı Kerim’in okunmasıyla başlayan törende İl Müftüsü Şahin Güven, Zeynep’e İslamiyet ve Müslümanlık hakkında bilgiler verdi. Törende Müftü Güven’in söylediklerini tekrarlayan Zeynep, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Zeynep, bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Müslüman olan Zeynep, ihtida belgesini Müftü Güven’in elinden aldı. Müftü Güven Zeynep’e; "Artık dünyadaki tüm Müslümanların kardeşisin" dedi.


Zeynep, kalbinden geldiği için İslamiyeti seçtiğini ifade etti. Törenin sonunda İl Müftüsü Şahin Güven, Zeynep’e Kuranı Kerim ve dini kitaplar hediye etti.




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