Alman Vatandaşı Natascha Nicole ağlayarak Kelime-İ Şehadet getirdi

Dr. Şahin Güven’in başkanlığında gerçekleştirilen ihtida merasimi ile Alman vatandaşı Natascha Nicole Kellermann kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

İl Müftülüğüne Müslüman olmak için müracaat eden Natascha Nicole Kellermann, kelime-i şahadet getirerek Müslüman olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Hıristiyanlıktan Müslümanlığa geçtiği için mutlu olduğunu belirten Kellerman’ın ihtida merasimine nişanlısı Emrah Adıgüzel, nişanlısının babası Hüseyin Adıgüzel, İl Müftü Yardımcısı Fatma Feyza Güner, Serkent Cami İmam Hatibi Mustafa Çetinkaya ve müftülük personeli katıldı.

Serkent Cami İmam Hatibi Mustafa Çetinkaya’nın Kur’ân-ı Kerim tilavet etmesinin ardından başlayan ihtida merasimi Güven’in, İslam Dini’nin temel esasları ile ilgili verdiği bilgilerin ardından Kellerman’ın kelime-i şahadet getirmesi ve yapılan dua ile son buldu. Müslüman olduktan sonra Zeynep adını alan Natascha Nicole Kellermann duygulu anlar yaşadı. Kelime-i şehadet getirirken gözyaşlarını tutamayan Kellerman, "İslam’ı ve Müslümanlığı araştırdım. İçimde Müslüman olma hissi doğdu. Fıtratımın sesini dinleyerek Müslüman oldum" dedi.

İhtida töreni sonrasında İl Müftüsü Güven, Kellerman’a ihtida belgesini takdim ettikten sonra, Müslüman olduğu günün anısına Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Almanca Kur’an-ı Kerim Meali ve çeşitli kitaplar hediye etti.