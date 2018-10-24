Altan Güneş ameliyat oldu

Talasgücü Belediyespor'un tecrübeli oyuncusu Altan Güneş sezonu kapattı. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor'da forma giyen 32 yaşında tecrübeli oyuncu Altan Güneş, dün Acıbadem Hastanesinde ameliyat oldu.

Geçtiğimiz hafta sonu Mersin'de oynanan Mut İdman Yurdu Belediyespor ile Talasgücü Belediyespor maçının 15.dakikasında rakibinin sert müdahalesi ile acı şekilde yer de kalan Altan Güneş oyuna devam edemedi ve yerini Ozan Kaan Özdemir'e bıraktı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Altan Güneş'in ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi. Talihsiz bir sakatlık yaşayan tecrübeli oyuncu Altan Güneş, dün Acıbadem Hastanesinde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından başarılı bir ameliyat geçirdi. Son 4 sezondur Talasgücü Belediyespor forması giyen Altan Güneş, yaşadığı bu sakatlık sonrası oldukça üzgün olduğu öğrenildi. Ameliyat ardından hastanede tedavisine devam edilen Altan Güneş'in 6-8 ay arası sahalardan uzak kalacak.