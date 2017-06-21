Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi MGV Vefa Gecesi Düzenledi

Yapılan programa Milli Gençlik Vakfı’nda görev almış birçok isim katıldı.

AGD Kayseri Şubesi Milli Gençlik Vakfı’nda görev almış olan büyüklerini unutmayarak tekrar bir araya gelmelerini sağladı. Mimarsinan Park Restoran da düzenlenen iftar programına aralarında kurucu başkanların, vakıf başkanlarının da bulunduğu davasına gönül vermiş isimler katıldı. Melikgazi Belediye Başkan yardımcıları Serdar Öztürk ve Yüksel Kahraman, Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici de katılımcılar arasındaki yerlerini aldılar.

Kur’an tilavetiyle başlayan programda konuşan Dernek Başkanı Av. Vacit Kip, "Bundan tam 40 yıl evvel, 29 Mayıs 1975’te kuruldu Milli Gençlik Vakfı Kurulduğu günden bugüne vatanına milletine faydalı, ahlak ve maneviyat sahibi bir neslin yetişmesi için çaba sarf etti ve sarf etmeye devam ediyor. Sizler, bu kutlu davanın Kayserimizdeki emektarları olarak, insanlığın kurtuluşu davasının yılmaz savunucuları ve yılmaz müdafileri olarak, Kayserimizin önünde bir ışık olarak, bir rehber olarak yürüyen Milli Gençliğin eli öpülesi kıymetli büyükleri sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum" dedi.