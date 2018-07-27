Anadolu Sakatlar Derneği’nin ‘Sosyal Belediye’ Melikgazi ziyareti

Anadolu Sakatlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eftal Özkartal ile Yönetim Kurulu Üyeleri Melikgazi Belediyesine ziyarette bulunarak Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı dernek çalışmalarına vermiş oldukları destek ve yardımlarından dolayı teşekkür ettiler.

Sivil Toplum Kurum ve Kuruluşları yanında Mesleki Oda ve Dernekler ile her zaman işbirliği, dayanışma içerisinde ve sürekli fikir alışverişinde olduklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç: "Melikgazi Belediye çalışmaları beğeniliyor, takdir topluyor ve örnek gösteriliyor. Bunda yatırım için alınan kararların birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşımın esas alınmasından kaynaklanmaktadır" dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, bedensel özürlüler için yaya geçişlerinde ve parklarda özel düzenlemeler yaptıklarını çünkü sosyal belediyecilik çalışmasını ilke edindiklerini söyledi.

Anadolu Sakatlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eftal Özkartal ile Yönetim kurulu üyeleri Melikgazi Belediyesi’nin özellikle bedensel özürlülere yönelik yapmış olduğu hizmet ve yatırımlarından dolayı teşekkür ederek, birçok etkinliği beraber yapmak üzere fikir alış verişinde bulunduklarını kaydetti.