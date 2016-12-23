Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 14:49

Anadolu’nun tapuları Melikgazi korumasında

Anadolu’nun tapuları Melikgazi korumasında

23 Aralık 2016 14:49

Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, 2016 yılında tarihi mekânların onarımı ve günümüz hizmetine kazandırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini ve bu çalışmanın Melikgazililerce beğenildiğini, takdir edildiğini ve devam ettirilmesinin istendiğini söyledi.
Kayseri’de 1229 tescilli tarihi yapı, bunların 568 adeti Melikgazi İlçesinde
Caferbey Mahallesi’nde bulunan Karacaoğlu Camiinin restorasyon çalışmasının tamamlandığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan Camii’nin restorasyonunun tamamlandığı ve yakın zamanda düzenlenecek tören ile yeniden ibadete açılacağını kaydetti.
Anadolu İslam Mimari özelliğinin tüm güzelliklerini taşıyan ve kültür varlıkları korumasında tescilli olan Karacaoğlu Camii’nin Anadolu Kültür Mirasını en güzel şekilde temsil ettiğini belirten Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;
“Melikgazi Belediyesi olarak 2016 yılında birçok tarihi yapının restorasyonu, bakımı ve onarımını yaparak günümüz hizmetine kazandırmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz.2017 yılı planlamamızı ve projelerimizi tamamladık.2017’de Melikgazi Belediyesi için Tarihe Dokunuş yılı olacak. Şu ana kadar 16 eseri tamamladık, 11 eserde ise çalışmalar devam ediyor. Yapı tekniği, kullanılan malzemeler ve taş işçiliğinin en güzel örneklerinden birisini sergileyen Caferbey Mahallesi’nde ki tarihi Karacaoğlu Camiinin yapılan çalışmanın ardından yeniden ibadete açılarak,gelecek kuşaklara Anadolu İslam Mimarisi olarak sağlam ve bakımlı bir şekilde emanet edilmiş olacağını sözlerine ekledi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
6
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç