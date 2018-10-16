Anbar Mahallesi Kentsel Dönüşüm İle Yenileniyor, Gelişiyor ve Modernleşiyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Projeleri ile mahallelerin hızla dönüştüğünü bu dönüşüme paralel olarak Melikgazi'nin hızla yenilendiğini bunda en büyük payı ise Anbar Mahallesinin aldığını söyledi.

Kentsel dönüşüm projeleri ile mahallelerdeki riskli yapıların yıkılarak yerlerine modern binaların yapılması olmadığını sonuç itibari ile depreme dayanıklı, sağlıklı, kamu tesisleri ile modern ve yaşanılabilir konutların inşa edilmesi olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç; “Melikgazi'de mahalleleri yeniliyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükselterek huzur içerisinde güvenle ikamet edecekleri mekanlar oluşturuyoruz. Belediyemizce geliştirilen projeler ve bakanlığımızın destekleri ile 2015 yılından bu yana Küçükali, Kazım Karabekir ve Anbar, Mahallelerimizde toplam 4525 dairelik 91 blokun temeli attık. Bu blokların inşaatları tüm hızıyla devam ediyor. 24 blok tamamlanarak toplam 234 daireyi hak sahiplerine teslim ettik” dedi.

Ekim ayı içerisinde 2 bloktan oluşan toplam 84 dairenin daha tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, 2019 yılın sonunda tüm mahallelerdeki inşaatların tamamlanacağını ve dairelerin hak sahiplerine teslim edileceğini sözlerine ekledi.