KSMMMO tarafından verilen iftar yemeğinde üyeler bir araya geldi. Kentte bulunan bir restoranda verilen iftara, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, MHP Milletvekili Adayları İsmail Özdemir, Baki Ersoy, Serap Şule Kalın, KSMMMO Başkanı Anfer Yılmaz ve üyeler katıldı.

İftarın ardından bir konuşma yapan KSMMMO Başkanı Anfer Yılmaz, oda olarak üyelerin menfaatleri doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını ve resmi kurumlar ile ikili ilişkilere önem verdiklerini söyleyerek, “Kayseri SMMMO Göreve başladığımızdan bugüne kadar tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile meslek odamıza ve mesleğimize itibar kazandırmak anlamında oldukça büyük bir yol kat ettiğimizin kanaatindeyim. Özellikle Vergi Dairesi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ticaret İl Müdürlüğü, Sicil Müdürlüğü ve İş-Kur gibi mesleğimizle yakından ilgili resmi kurumlarla ikili ilişkilerimizi kuvvetlendirerek meslektaşlarımızın buralarda yaşayacakları problemleri daha başlamadan çözüm üretebilmek adına önemli adımlar attığımızı düşünüyorum. Meslektaşlarımızdan gelen talep ve önerileri kurumlara iletmekteyiz. İlgili kurumlarda bizlerden gelen talep ve öneriler ile her zaman hassasiyetle dikkate almakla ve maksimum desteği sağlamaktadırlar. Bizlerde bu etkili iletişim sayesinde mesleki taleplerimizi Maliye Bakanlığı müsteşarına ve Gelir İdaresi Başkanlığına iletiyoruz. Sadece bir meslek odasının üyeleri olarak değil, büyük bir aile olma hedefiyle de çeşitli istişareli faaliyetlerimizde olmuştur. KSMMMO olarak yine bizim için vazgeçilmez olan sayısız sosyal projelere imza attık ve atmaya da edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İftara katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, zor bir coğrafyada yaşadıklarını belirterek, “Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Birliğin ve beraberliğin, ülkemizin sınırlarının her türlü teröre karşı korunmasının önemli olduğu bir andayız. Ramazan’ın getirdiği bereket ile inşallah ülkemizin her zaman olduğu gibi birliğine beraberliğine, bölünmez bütünlüğüne katkı koyan şehitlerimizi bir kez daha buradan anıyoruz. Gazilerimize de Allah şifalar versin” dedi.