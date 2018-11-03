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Ankaragücü ile Kayserispor 23. randevuda

Ankaragücü ile Kayserispor 23.

kez Süper Lig'de karşılaşacak. İki ekip, Ankara Osmanlı Stadı'nda 3 puan için sahaya çıkacak.


Deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup eden Ankaragücü ile sahasında Sivasspor galibiyeti ile moral bulan Kayserispor, çıkışını sürdürmek istiyor. İki ekip, bugüne kadar 22 kez Süper Lig'de 5 kez de TFF 1.Lig'de karşılaştı. Alt ligde oynanan 5 müsabakada 2 kez Ankaragücü 2 kez Kayserispor kazanırken 1 müsabaka da berabere bitti. Süper Lig'de iki takım arasında oynanan 22 müsabakada ise Kayserispor, 9 kez kazanırken 6 kez berabere kaldı 7 kez de Ankaragücü kazandı. Bu maçlarda sarı kırmızılılar, 33 gol atarken Ankaragücü ise 23 gol attı.


Ankara'da 12.maç


Ankaragücü ile Kayserispor, Ankara'da 11 kez karşılaştı. 4 kez Ankaragücü kazanırken 3 kez Kayserispor kazandı. 4 maç da berabere bitti. Ankara'daki maçlarda ev sahibi ekip 15 gol atarken Kayserispor ise 18 gol attı. Ankaragücü ile Kayserispor arasında Ankara'da oynanan son maçta Kayserispor 5 gollü bir galibiyet elde etmişti. İşte 2 takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları:


"2011/2012 Ankaragücü-Kayserispor 0-5


2011/2012 Kayserispor-Ankaragücü 3-0


2010/2011 Kayserispor-Ankaragücü 2-1


2010/2011 Ankaragücü-Kayserispor 1-1


2009/2010 Ankaragücü-Kayserispor 3-0


2009/2010 Kayserispor-Ankaragücü 3-0


2008/2009 Kayserispor-Ankaragücü 2-0


2008/2009 Ankaragücü-Kayserispor 1-3


2007/2008 Kayserispor-Ankaragücü 0-2


2007/2008 Ankaragücü-Kayserispor 1-1


2006/2007 Ankaragücü-Kayserispor 0-4


2006/2007 Kayserispor-Ankaragücü 2-1


2005/2006 Kayserispor-Ankaragücü 1-2


2005/2006 Ankaragücü-Kayserispor 2-0


2004/2005 Ankaragücü-Kayserispor 2-2


2004/2005 Kayserispor-Ankaragücü 1-1


1985/1986 Ankaragücü-Kayserispor 2-0


1985/1986 Kayserispor-Ankaragücü 0-1


1974/1975 Ankaragücü-Kayserispor 0-0


1974/1975 Kayserispor-Ankaragücü 0-0


1973/1974 Kayserispor-Ankaragücü 1-0


1973/1974 Ankaragücü-Kayserispor 3-2"

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