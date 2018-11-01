Ankaragücü-Kayserispor maçının hakemi Meler

Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler ve yardımcıları belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından belirlenen hakemlerin isimleri TFF'nin resmi internet sitesinde yayınlandı.

Buna göre Ankaragücü ile Kayserispor arasında oynanacak maçı İzmir Bölgesi Süper Lig hakemi Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı. Yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın 4. hakemi ise Bahattin Şimşek olarak belirlendi.

11. maç

İzmir Bölgesi hakemi Halil Umut Meler, Kayserispor'un 10 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor, 6 galibiyet 1 beraberlik 3 yenilgi elde etti. Bu sezon ilk kez Kayserispor maçında düdük çalacak olan Meler, 2 hafta önce İstanbul'da oynanan Medipol Başakşehir maçının VAR hakemi idi. Meler'in yönettiği Kayserispor maçları ve neticeleri şöyle:

Kayserispor-Alanyaspor : 1-2

Kayserispor-Kasımpaşa : 3-2

Antalyaspor-Kayserispor : 0-2

Fenerbahçe-Kayserispor : 3-3

Sivasspor-Kayserispor : 0-2

Kayserispor-Alanyaspor : 3-0

Ç.Rizespor-Kayserispor : 2-4

Kayserispor-Karabükspor : 2-0

Kayserispor-Mersin İ.Y. : 0-1

Gençlerbirliği-Kayserispor : 2-0