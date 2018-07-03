Anne ve oğlunun ölümüne sebep olan şahıs yakalandı

Olay, 2018 Mayıs ayında Osman Kavuncu Mahallesi Hasan Tahsin Bulvarı Orta Anadolu Fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen 30 yaşındaki Gonca Tekin ve 5 yaşındaki Ebubekir Tekin’e çarptı ve siyah renkli aracıyla olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından Gonca Tekin olay yerinde, Ebubekir Tekin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

780 araç incelendi 250 saatlik kamera kaydı izlendi

Kazanın ardından firar eden sürücüyü yakalamak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından il genelinde yapılan çalışmalarda 250’ye yakın kamera kaydı ve benzer marka 780 araç incelendi ve olaya karışan araç bir ay sonra terk vaziyette bulundu. Aracın sürücüsünün 21 yaşındaki cezaevi firarisi olan O.S. olduğu anlaşıldı. Yapılan araştırmalarda O.S.’nin 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından O.S. ile ilgili incelemelerde, şahsın Yavuzselim Mahallesinde bir ev kiraladığı tespit edildi ve ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. O.S., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

Öte yandan anne ve oğlunun öldüğü kaza saniye saniye güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.