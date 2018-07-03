Anneler ve bebekler Kocasinan’la daha mutlu

Uygulama ile ilgili düşüncelerini paylaşan vatandaşlar, hizmetten dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Kocasinan Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle 2016 yılında gerçekleştirilen proje, vatandaşların yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı ile Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önüne konulan ‘Bebek Bakım ve Emzirme Kabini’ ile hizmet vermeye devam ediyor. Bebekleri ile birlikte çarşıya çıkan anneler, kabinler sayesinde bebeklerinin gerekli bakımlarını rahatlıkla yapıyor.

Uygulama ile ilgili düşüncelerini paylaşan vatandaşlar, önemli bir hizmet olduğunu ifade ederek, “Uygulama annelere büyük bir kolaylık sağlıyor. Hijyenik bir ortamda anneler, bebeklerinin bakımını yapabiliyor. Böyle örnek bir hizmeti bizlere sunduğu için başta Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

Öte yandan kabinlerin içinde; bebek emzirme koltuğu, bez değiştirme masası, ıslak mendil gibi annelerin işini kolaylaştıracak unsurlar bulunuyor.