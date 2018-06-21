Antibakteriyel sabunlarda büyük tehlike!

Dr. Sema Karaoğlu, antibakteriyel sabunların tiroid ve üreme hormonu bozukluklarından, bağışıklık sistemi sorunlarına kadar çok sayıda sağlık sorununa neden olduğunu söyledi.

Cilt hastalıklarının yanı sıra tiroid ve üreme bozuklukları nedeni

Uzm. Dr. Karaoğlu, son yıllarda kullanımı yaygınlaşan antibakteriyel sabun, jel ve temizleyicilerin, bir çok sağlık sorununu beraberinde getirdiğini ifade etti. İnsanların sırf daha temiz olmak için kullandıkları antibakteriyel ürünlerin, içerisinde bulunan ve tiroid benzeri etki gösteren ‘triklosan’ maddesinden dolayı kullanıcılara zarar verdiğini dile getiren Uzm. Dr. Karaoğlu, “Triklosan maddesi jel formlarında yüzde 70, katı formlarında da yüzde 30 oranında bulunuyor. ‘Triklosan’ maddesi tiroid benzeri etkileriyle, sürekli maruziyette tiroid hormonu bozukluklarına yol açabiliyor. Yine östrojen üzerine, dolayısıyla da üreme üzerine etkileri var. Sürekli antibakteriyel temizleme yaptığınız zaman, deri üzerindeki yararlı birçok mikroorganizmayı da öldürdüğümüz için, deri üzerinde kuruluk, kaşıntı, zamanla oluşan çatlaklardan kaynaklanan egzamalar, deri üzerindeki florayı bozduğu için bağışıklık sisteminin bozulması ve alerjik hastalıklara yatkınlık, astıma kadar giden sonuçlar, en önemlisi de antibiyotik direnci geliştiriyor” diye konuştu.

Dermatolog önerisi olmadan kullanılmamalı

Söz konusu ürünlerin yalnızca dermatolog önerisiyle kullanılması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Karaoğlu, “Eğer kendimiz alıp kullanıyorsak da uzun süreli kullanılmamaları, içeriğinde ‘triklosan’ maddesi var ise kesinlikle kullanılmamaları gerekir. Bu madde bazen duş jellerinde ve diş macunlarında da oluyor, o nedenle ‘triklosan’ içerikli tüm ürünlerden uzak durulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.