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04 Aralık 2017 09:19

Ar-Ge’de model çalışma Kayserigaz’dan

Kayserigaz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kabul edilmiş ilk Ar-Ge projesi unvanına sahip olan ‘Değişim Mühendisliği Yaklaşımlarıyla Verimlilik ve Hizmet Kalitesini Artırma’ projesinin sonuç sunumunu EPDK Ar-Ge komisyonunun düzenlediği toplantıda gerçekleştirdi.

Ar-Ge’de model çalışma Kayserigaz’dan

04 Aralık 2017 09:19


Kayserigaz’da uygulanan Değişim Mühendisliği Yaklaşımlarıyla Verimlilik ve Hizmet Kalitesini Artırma Projesi’nde maliyet, kalite, hizmet ve hız gibi çağın en önemli performans ölçülerinde çarpıcı geliştirmeler yapmak amacıyla iş süreçlerinin temelden yeniden düşünülmesi ve radikal bir şekilde yeniden tasarlanmasını ortaya koydu.


Değişim Mühendisliği Yaklaşımlarıyla Verimlilik ve Hizmet Kalitesini Artırma Projesi, çalışmaların sonuçlanmasıyla beraber EPDK’ya sonuç raporu sunuldu. Doğalgaz dağıtım şirketleri arasında EPDK tarafından kabul edilen ilk Ar-Ge projesi unvanına sahip olan projenin sonuç sunumu EPDK’da düzenlenen bir oturum ile gerçekleştirildi. Sunumu gerçekleştiren Kayserigaz Yönetim Sistemleri Birim Yöneticisi Işıl Akkoç, sistemin şirketin tüm hücrelerine nüfuz etmiş yaşayan bir yapıya dönüştüğünü ifade etti. Değişime direncin olağan olduğunu ve proje başlangıcında Kayserigaz’da da bir adaptasyon sürecinin yaşandığını, zamanla bu değişime gelişerek ayak uyduran çalışanları ve sistemin kontrol yapı taşları ile sürdürülebilirliğini sağladıklarını belirten Akkoç, Kayserigaz’ın bu uygulamayla sektöre ve tüm paydaşlarına ilham vermeyi amaçladıklarını belirtti. Tüm doğalgaz şirketlerinde temelde yapılan işin aynı olması nedeniyle; bu projeyle tüm doğalgaz şirketlerinde uygulanabilecek yapıda model bir çalışma yapıldığını ifade eden Akkoç, EPDK’ya tamamladıkları çalışmayı paylaşma fırsatı sundukları için tüm Kayserigaz çalışanları adına teşekkürlerini sundu.




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