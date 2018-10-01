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Aracın deposundan yakıt aktığını gören jandarma uyuşturucu sevkıyatını engelledi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir aracın deposundan yakıt aktığını fark ederek şüphelenen jandarma, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 20 kilo toz esrar ele geçirdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir aracın deposundan yakıt aktığını fark ederek şüphelenen jandarma, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 20 kilo toz esrar ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Himmetdede Mahallesi mevkinde yol devriyesinde bulunan jandarma ekipleri, Necmettin Ö.'nün sürücüsü olduğu 07 YGU 51 plakalı aracın deposundan yakıt atarak ilerlediğini fark etti. Şüphe üzerine durdurulan araçta, jandarma narkotik köpeği 'Çıtır' ile birlikte detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda aracın deposunda 6 adet poşetlere sarılı vaziyette zulalanmış yaklaşık 20 kilo toz esrar ele geçirdi. Aracın sürücüsü Necmettin Ö. gözaltına alınırken, Diyarbakır'dan Kayseri'ye kadar araçta bulunan kadın ve çocuklarla aile süsü vererek geldiği belirlendi.


Necmettin Ö., jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

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