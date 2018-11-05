Aracın hurdaya döndüğü kazadan yaralanmadan kurtuldu

Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç hurdaya dönerken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç hurdaya dönerken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre N.Y. idaresindeki 34 DAM 14 plakalı aracın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında Develi ilçesi Aksu mevkiinde takla attı. Meydana gelen kazada sürücü N.Y. yara almadan kurtulurken, otomobil hurdaya döndü.
Yetkililer, kaza ile ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.