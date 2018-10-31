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Araçların camlarını idrarıyla silen zanlı, "Kafam güzeldi'

Kayseri’de, kırmızı ışıkta duran araçların camlarını zorla silen iki kişi ’gaspa teşebbüs’ suçundan gözaltına alındı.

Kayseri'de, kırmızı ışıkta duran araçların camlarını zorla silen iki kişi 'gaspa teşebbüs' suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin idrarını bir şişeye yaptığı ve bununla araçların camlarını sildiği anlar MOBESE kamerası tarafından görüntülendi.


Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, Melikgazi ilçesine bağlı Kartal kavşağında sürücüleri para vermeye zorlayan T.Ç. ile kardeşi Y.C. MOBESE kameralarına takıldı. Zanlılardan T.Ç. elindeki şişeye idrarını yaparken ve bununla kırmızı ışıkta bekleyen araçların camlarını silerken MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda T.C. ve kardeşi Y.Ç. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Doktor kontrolüne çıkarılan T.Ç., gazetecilerin 'Neden idrarınla araç camlarını sildin?'sorusuna, "Kafam güzeldi, bunun için mi çekiyorsunuz?' cevabını verdi. Zanlılarda Y.Ç. yaşının küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, T.Ç.'nin işlemleri ise Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatıldı.


Araç sahiplerinden O.Y. zanlılardan şikayetçi olurken, zanlılar 'Gaspa teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edilecek.

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