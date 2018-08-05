Aradığı aşkı 5 bin 500 kilometre uzaklıkta buldu

Bulduğu kimliğin sahibi ile tanıştıktan sonra arkadaş olan Abdoulaye, evlilik yolunda ilk adımını attı.

2013 yılında Senegal’den okumak için Kayseri’ye gelerek Erciyes Üniversitesi’ne yerleşen 26 yaşındaki Abdoulaye Mballo, okulun ardından Kayserispor’a gelen yabancı futbolcuların danışmanlığını yapmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Abdoulaye’nin bir arkadaşı, yolda kimlik buldu ve bunu Abdoulaye Mballo ile paylaşarak, kimliğin sahibini bulmasını istedi. Sosyal medya üzerinden arama yapan Abdoulaye, kimliğin sahibi Ayşegül Kalkan’ı buldu ve mesaj gönderdi. Kalkan’a, arkadaşının kimliğini bulduğunu ve alması gerektiğini söyleyen Senegalli Abdoulaye Mballo, arkadaşının çalıştığı yeri Ayşegül Kalkan’a tarif etti. Bu sırada Abdoulaye’a teşekkür etmek istediğini söyleyen Ayşegül Kalkan da yemek daveti teklif etti.

Bir kafede buluşarak bir süre sohbet eden Kayserili Ayşegül ve Senegalli Abdoulaye Mballo, arkadaşlıklarını devam ettirdi. Bir süre sonra arkadaşlıkları aşka dönen çift, durumu ailelerine bildirdi. Türk usulü kız isteme töreni ile nişanlanan çift, Ayşegül’ün okulunun bitmesinin ardından evlenmeyi düşünüyor.

Abdoulaye Mballo ile tanışma hikayesini anlatan 25 yaşındaki Ayşegül Kalkan, “Ben kimliğimi kaybetmiştim, kimliğimi de tesadüfen Afrikalı bir arkadaş bulmuş. Kimliğimi bulma telaşına düştüğüm sırada sosyal medyadan gelen bir mesaj ile tanıştık. Akabinde de arkadaşı bana kimliğimi getirdi, ben de teşekkür etmek için çalıştığı yere uğradım. Bir çay içtik ve konu buralara geldi. Abdoulaye ile tanıştıktan sonra konuşmaya başladık. Bana da farklı geldi, tanımak istedim. Birbirimizi tanımaya başladık ve arkadaş olduk. Sonrasında da beklemediğimiz şeyler gelişti. Yaklaşık 1 ay kadar arkadaş olarak konuştuk, ardından da duygular başladı. O duyguları fark edince artık arkadaş olamadığımızı anladık ve ilişkimiz başladı. İlişkimizi 1 yıl kadar devam ettirdik. Şu anda da yüzüklerimiz takıldı” dedi.

Ailesinin de bu durum karşısında şaşırdığını kaydeden Kalkan, “Kimlik kaybetme olayından dolayı ailem Abdoulaye’i biliyordu. Sonra da arkadaş olduğumuzu ve tanımalarını söyledim. Arkadaşım olarak tanıştırdım. Arkadaş olarak da gayet sevdiler. Sonra da damada çevirdik. O kısım biraz çetrefilli oldu ama sonu güzel oldu. Doğal olarak şaşırdılar. Beklemedikleri bir şeydi. Bundan önce birisi bana da anlatsa ben de çok şaşırırdım ama olabiliyormuş. Sonra istemeye geldiler. Verilmeden önce tuzlu kahveyi de içmesi gerekiyor, adetimiz böyle. Tuzlu kahve konusunda baya konuştuk. Biraz korkuyordu. ‘İçerisine çok şey atıyorlarmış, damadı öldürmüşler’ falan dedi. Tuzlu kahvenin de hepsini içti. Yüzünü bile ekşitmedi” şeklinde konuştu.

“Her şey yolunda”

Senegalli Abdoulaye Mballo da, ilk başlarda zorlandıklarını ama şimdi her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Mballo, “O gün ben iş görüşmesine gidiyordum. Dönerken telefonumu açtım. Buradaki arkadaşlarımla olan grupta bir arkadaşım kimlik bulduğunu söyledi. Bize de ‘Bu kızı tanıyan var mı? Kimlik buldum nasıl ulaşabilirim’ diye sordu. Ben de kimliği görünce sosyal medyadan baktım. Orada bir kişi buldum ve kimlikte fotoğrafa çok benziyordu. Emin değildim ama yine de kimliği gönderdim. 5 dakika sonra bana geri döndü ve ‘Bu benim kimliğim’ dedi. Öylelikle tanıştık. Sonra da bana teşekkür etti ve yemeğe davet etti. Konuşmamız devam ettikçe ortaya bir şey doğdu. İlk başlarda biraz zordu ama şimdi her şey yolunda. İstediğimiz gibi gidiyor. İnşallah daha güzel günlerimiz de olacak” şeklinde konuştu.

“Kayseri’de tuz kalmadı”

Türk usulü nişan töreninde kendisine tuzlu kahve içirdiklerini söyleyen Mballo, kahvenin çok tuzlu olduğunu kaydetti. Abdoulaye Mballo, “Daha sonra ailesiyle görüştük ve ‘tamam’ dediler. Biz de nişanlanmak istedik. Düğünü de seneye düşünüyoruz. Olmazsa da okul bitince yaparız. Kayseri’de tuz kalmadı. Madem istiyorlar, biz de içeriz” dedi.