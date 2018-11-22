Arda Kardeşler'in ilginç Alanyaspor ve Kayserispor istatistiği

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Cumartesi günü Alanyaspor-Kayserispor maçını yönetecek hakem belli oldu. Merkez Hakem kurulu, bu maç için Arda Kardeşler'i atadı.

Arda Kardeşler, ilk kez Alanyaspor-Kayserispor maçı yönetecek. Bursa Bölgesi Süper Lig hakemi Arda Kardeşler'e bu maçta Ali Saygın Ögel ile Süleyman Özay yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olarak belirlendi.

Arda Kardeşler, bugüne kadar her iki takımın da 4'er maçına çıktı. İki takım da bu maçlardan 1'ini kazanırken 3'ün de mağlup oldu. 2 takım da 3 mağlubiyetini deplasman maçlarında aldı.

Alanyaspor istatistiği

Arda Kardeşler, bugüne kadar Alanyaspor'un 4 maçında düdük çaldı. bu maçlarda Akdeniz ekibi 1 galibiyet 3 mağlubiyet elde etti. İşte 4 maç ve sonucu

29/09/18 Alanyaspor-Akhisarspor 2-1

11/08/18 Sivasspor-Alanyaspor 1-0

03/02/18 Karabükspor-Alanyaspor 1-0

28/01/17 Antalyaspor-Alanyaspor 2-1

Kayserispor istatistiği

Arda Kardeşler, bugüne kadar Kayserispor'un 4 maçına çıktı. Bu maçlarda Kayserispor 1 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Kayserispor, deplasmanda oynadığı 4 maçta sadece Gaziantepspor'u yenmeyi başarmıştı. Arda Kardeşler'in yönettiği Kayserispor maçları ve sonuçları şöyle:

15/09/18 Göztepe-Kayserispor 2-0

05/04/17 Fenerbahçe-Kayserispor 3-0

14/12/16 Beşiktaş-Kayserispor 2-1

21/10/16 Gaziantep-Kayserispor 1-2