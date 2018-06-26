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26 Haziran 2018 09:28

Argıncık Kocasinan Avcılık ve Atıcılık Derneği, atış yarışmaları ile 15 Temmuz şehitlerini anacak

Geleneksel hale getirilen Kocasinan Argıncık Avcılar ve Atıcılık Derneği Geleneksel Akış Şenliği’nin ikincisi 8 Temmuz Pazar günü yapılacak.

Argıncık Kocasinan Avcılık ve Atıcılık Derneği, atış yarışmaları ile 15 Temmuz şehitlerini anacak

26 Haziran 2018 09:28

Beş arklı kategoride yapılacak atış şenliğinde ilk 3’e girenlere çeşitli ödüller verilecek.


Kocasinan Argıncık Avcılar ve Atıcılık Derneği’nin ilkini geçtiğimiz sezon rekor bir katılım ile gerçekleştirdiği Atıcılık Şenliği’nin ikincisi için geri sayım başladı. Dernek Başkanı Kemal Çelik, geçen sezon yapılan yenliğe katılımın son derece yüksek olduğunu söylerken, bu yıl yapılacak 2. Geleneksel Atış


Şenliği’nde 15 Temmuz şehitlerini anmanın yanı sıra Afrin operasyonuna olan desteklerini göstereceklerini söyledi. Çelik, şöyle konuştu: ’’Geleneksel hale getirdiğimiz ve her yıl düzenlediğimiz etkinliğimize tüm halkımız davetlidir. Bu şenliğimiz öncesinde 15 Temmuz şehitlerini anacağız. Şanlı ordumuzun Afrin operasyonu başta tüm operasyonlarına destek verdiğimizi göstereceğiz. Yarışma profesyonel Trap, Amatör Trap, Keklik Uçkun Atışı, Tek Kurşun Sabit Hedef Atışı ve Tek Kurşun Şişe Atışı olarak 5 kategoriden oluşacaktır.’’


Kocasinan Argıncık Avcılar ve Atıcılık Derneği 2. Geleneksel Atış Şenliği, Barsama Bölgesi’ndeki atış alanında 8 Temmuz pazar günü yapılacak. Katılımcılara yemek, çay ve su ikramı yapılacak. Ayrıca 5 kategoride ilk 3’e girenlere çeşitli ödüller verilecek.




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