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01 Ağustos 2018 12:52

Argıncık Lisesi mezunları buluşuyor

Argıncık Lisesi Mezunları 3.

Argıncık Lisesi mezunları buluşuyor

01 Ağustos 2018 12:52

Geleneksel Buluşmasını 5 Ağustos Pazar günü gerçekleştricerek. Buluşmaya, 1973 yılında eğitim öğretim vermeye başlayan Argıncık Lisesi’nden mezun olan öğrenciler ile görev yapan öğretmenler aileleri ile birlikte katılacak.


İlk olarak sosyal medyada bazı gruplarda buluşan Argıncık Lisesi mezunları daha sonra tek çatı altında birleşti. Ardından buluşmaların okul konferans salonunda yapılması kararı alınarak ilk resmi buluşma 2016 yılında gerçekleşti. Ardından bu buluşmaların geleneksel hale dönüşmesi kararı alınarak okul yönetimi ile istişareler ile birlikte her yıl farklı tarihler belirlendi. Bu yıl üçüncü kez buluşacak olan Argıncık Lisesi mezunları ve öğretmenleri böylece eski günleri anma ve okudukları sıralara yeniden dönme imkanı bulacak. 5 Ağustos Pazar günü Argıncık Lisesi Konferans Salonu’nda yapılacak olan etkinlik saat 11.00’da başlayacak.


Geleneksel buluşma etkinliğinde anıların anlatılacağı konuşmalar, slayt gösterimi, karşılıklı istişareler ve günün anlam ve önemini ölümsüzleştiren fotoğraf çekimlerinin yanı sıra katılımcılara yemek ikramında bulunulacak. Ayrıca canlı müzik gösterisinin ardından katılımcılar için gün boyunca çeşitli sürpriz etkinlikler yapılacak.




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