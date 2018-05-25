Arıkan, "Türkiye’nin Değişime ve Nefes Almaya İhtiyacı Var"

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Arıkan, “Ülkemizin ekonomisi tehlike sinyalleri veriyor. Borçlar artıyor. Döviz fiyatları yükseliyor. Dolar 4,5 TL’yi , Avro 5 TL’yi geçti.Akaryakıt fiyatları sürekli yükseliyor. Dış ticaret açığı ve cari açık her geçen ay artıyor. Faiz oranı yükseliyor. Bütçeden yapılan faiz ödemeleri artıyor. Enflasyon kontrol edilemiyor, Hükümetin de Merkez Bankasının da enflasyon hedefleri tutmuyor, Enflasyon çift haneli rakamlarda seyrediyor. Seçmenin oyunu almak, seçimi kazanmak için yapılıyor. Ancak İktidar boşuna çaba harcıyor." ifadesinde bulundu.

Arıkan, "Türkiye’nin değişime ve nefes almaya ihtiyacı var" diyerek değerlendirmesine şu şekilde devam etti:

"Ülkemizde ekonomi her geçen gün kötüye gidiyor. Türkiye’nin değişime ve nefes almaya ihtiyacı var. İnsanlarımız yarından emin değil. Ekonomi hızlı trenlerle, yüksek binalarla, köprülerle ve yollarla güçlenmez. Ekonomi fabrikalarla güçlenir. Ekonomi Tarıma ve Hayvancılığa destek verilirse güçlenir. Ekonomi tüketime değil üretime yönelik faaliyetler yaparak güçlenir.

Biz Saadet Partisi olarak sahaya indiğimizde verilen tepkileri görüyoruz. İnanıyoruz ki 24 Haziran’da milletimiz kendilerini oyalayanları değiştirmekte kararlılar. Milletimiz Türkiyeyi değiştirecek, nefes aldıracak kadronun Saadet Partisinde olduğunun farkındadır.” dedi.