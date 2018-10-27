Arık'tan enflasyonla mücadeleye tam destek

Grup Avenir Türkiye Direktörü İbrahim Arık, grup olarak enflasyonla mücadeleye tam destek verdiklerini söyleyerek, "Geri çekilmeyeceğiz, yatırımlarımız devam edecek. Ülke olarak mücadeleye devam edersek kazanırız" dedi.

Grup Avenir Türkiye Direktörü İbrahim Arık, yaptığı açıklamada, devam eden projeler hakkında bilgiler verdi. 'Talas 325' Projesinin hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Arık, "Talas 325 projemiz hız kesmeden devam ediyor. 5 bloğun tamamı devam ediyor. 2019'un yaz ayı gibi yüzde 80'i tamamlanmış olacak. 2019'un sonu itibariyle de bitime yaklaşmış olacağız ve 2020 yılının 9'uncu ayında teslim dediğimiz inşaatımız, mayıs ayında teslim edilmiş olacak. Dolayısıyla hızlı bir teslimat olacaktır. Kış ayına giriyoruz. Şiddetli bir kış geçmediği sürece inşaatı çok durdurma taraftarı değiliz. Kış ayında da inşaatı olabildiğince devam ettireceğiz. Satışlarımız da devam ediyor. Çok az sayıda bir dairemiz kaldı. Yılsonuna inşallah hepsi satılmış olaca" ifadelerini kullandı.

Yüksek enflasyona rağmen inşaatları durdurmuyoruz

Yükselen döviz kurları ile beraber daire fiyatlarında artış yapmadıklarını, lansman fiyatları ile satış devam ettiklerini kaydeden Arık, "Fiyatlarımız tanıtımda ki fiyatlarımız ile aynıdır. Piyasa da enflasyon ile mücadele eden birçok firma var. Biz ilk günden beri zaten o mücadeleyi veriyoruz. Seçimden önce projeye başladık. Durdurmadan inşaatı devam ettirdik ve edeceğiz. İlk gün ki fiyatlarımız hala geçerlidir. Artış yapmanın da herhangi bir anlamı yok. Piyasa da ekonomik sıkıntılar zaten mevcut durumda. Vatandaşların daire satın alma konusunda işleri zaten zorlaşmış durumdadır. Daha fazla zam yapıp da işi zorlaştırmanın herhangi bir anlamı yoktur. Bizim için önemli olan satışı yapabilmektir. Daireler satıldıkça yeni projelerin de önü açılacaktır. Yüksek enflasyona rağmen ve ekonomik şartların olumsuz olmasına rağmen biz inşaat alanında durmuyoruz ve durdurmuyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni projelerle enflasyonla mücadele edeceğiz

'Talas 325' projesinin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Grup Avenir Türkiye Direktörü İbrahim Arık, enflasyonla mücadele için yeni projeler de geliştirdiklerini kaydeden Arık, 'Talas 29' adında tek bloklu bir projeyi de hayata geçireceklerini dile getirdi. Arık, şunları söyledi:

"Talas 325 devam ediyor. Yeni projelerimiz var ve bunları da birkaç günden açıklayacağız. Talas 29 adı altında tek bloklu bir projemiz var. Şuan o projemiz de tamamlanmak üzere. Talas 29 projesi 10 katlı bir bina ve toplamda 29 daire var. Bizim için nitelikli bir proje olacak. Ayrıca, 2019 yaz ayından önce 4 bloklu yeni proje daha duyurmuş ve başlamış olacağız. Enflasyon yüksek olabilir ama bu böyle devam etmeyecek. Geri çekilmenin herhangi bir anlamı yoktur. Biz yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ülke olarak biz mücadeleye devam edersek, o zaman başarılı olacağız. Toplam 10 blok üretimimiz 2019 yılının içinde devam edecektir."