Arslantaş: “Enflasyona karşı alınan önlemler yeterli değil”

Arslantaş, yükselen enflasyon rakamları karşısında hükumetin aldığı tedbirlerin yeterli olmadığını söyledi.

Enflasyonun düşürülmesi için Türkiye Bankalar Birliği tarafından alınan kararların, bankalar tarafından uygulanmadığı için pratikte bir geçerliliği kalmadığını belirten Arslantaş, “İş dünyası için en önemli olan şeylerden biri, Bankalar Birliğinin almış olduğu kararın, bankalar tarafından uygulanmasıdır. Alınan karar, kredilerde yüzde 10'luk oranda faiz oranlarının düşürülmesi ve kredilerin yapılandırılarak, 6 ay faize faiz ödendikten sonra normal ödemelerin yapılması yönündeydi. Bankalar Birliğinin aldığı bu karar tavsiye niteliğindeydi. Bir haftadır gördüğümüz üzere bankalar hiçbir şekilde uygulamaya yanaşmamakta. Bu durum, bu işin sözde kaldığını gösteriyor” dedi.

“Yüzde 10 indirim yalnızca psikolojik rahatlama sağlar”

Öte yandan, büyük firmaların aldığı yüzde 10 indirim kampanyasının; enflasyonun yüksek olduğu son aylarda yapılan zamların ardından vatandaşın cebini rahatlatmayacağını belirten Arslantaş, söz konusu indirimlerin yalnızca psikolojik rahatlama sağlayabileceğini ifade etti.

“Konut kredileriyle ilgili önlem alınmalı”

İnşaat sektöründeki mevcut daralmanın yükselen enflasyonla birlikte ciddiyetini daha da artırdığına dikkat çeken Arslantaş, “Özellikle konut faizlerinin yüzde 35 seviyelerine çıktığı bu dönemde, takdir edileceği üzere konut satışları ciddi oranda düşer. Vatandaşlarımızın daha uygun şartlarda daire sahibi olabilmelerinin imkanlarını aramaktayız. Çünkü şu şartlarda, banka faizleriyle ev satın almaları zor görünmekte. Bu nedenle konut kredileriyle ilgili ciddi atımlar atılmalı ve faizler düşürülmeli. Gurbetçilere yapılan satışlar bir nebze de olsa inşaat sektörüne nefes aldırdı. Ancak bunlar lokal ve geçici müdahaleler. Bu sorunların çözülmesi için hükumetin bu soruna kalıcı çözümler getirmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“Partim ve liderimin emrine göre hareket edeceğim”

Arslantaş, MHP'den Talas ilçe belediye başkanlığı için aday adaylığına dair ise şu açıklamalarda bulundu:

“Milliyetçi Hareket Partisinden, Talas ilçesinden, belediye başkanlığı için aday adaylığımızı açıkladık. Şu anda bekleme süresindeyiz. Teşkilatımızın ve Genel Başkanımızın emirleri ve verecekleri karar doğrultusunda, ne olursa olsun alınan karara saygı göstererek, vermiş oldukları emirlere göre hareket edeceğiz.”