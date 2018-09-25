Arslantaş, Talas Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıkladı

Parti binasında MHP İl Başkanı Serkan Tok ile beraber basın toplantısı düzenleyen ÖKİ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkan Yardımcısı Mustafa Arslantaş, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Talas Belediye Başkanlığı için aday adaylığıı açıkladı.

Toplantıda konuşan Arslantaş, MHP’nin liyakatli kadroları ile belediyecilikte yeni bir çağ açacaklarını kaydetti. Mustafa Arslantaş, “Yarım asırlık şanlı mazisiyle Milliyetçi Hareket Partisi, Allah’ın izniyle Mart 2019 yerel seçimlerine damgasını vuracaktır. Tüm Türkiye’de MHP’nin liyakat sahibi ve tecrübeli kadroları belediyecilikte yeni bir çağ açacaktır. Ben de bu uğurda sorumluluk alarak 3 hilalli sancağımızı Talas’a dikebilmek için aday adaylığımı açıklamış bulunuyorum. Davamıza olan inancımız, sahip olduğumuz siyasi duruş ve Talas’a sevgimiz, bugün attığım bu adımda bana yön vermiştir. Talas’ın eski günlerdeki gibi Milliyetçi Hareket’in kalesi olacağına dair inancım tamdır. Talas’ın geleceği için, Talas’ın sorunlarını çözmek ve hizmet etmek için çıktığımız bu yolda onurlu, gururlu ve mutluyum” ifadelerini kullandı.

Talas’ın artan nüfusu ile birçok ile eş değer nüfuslu bir ilçe haline geldiğinin altını çizen Arslantaş, “Her geçen gün artan nüfusu ile Talas birçok ile eş değer nüfuslu büyük bir ilçe haline gelmiştir. Artan nüfus ve genişleyen sınırlar beraberinde bir takım problemleri de getirmiştir. Mevcut yönetim bu problemlere cevap vermekten uzak bir şekilde son demlerini yaşamaktadır. Talas ihtiyaç duyduğu kan değişikliğine Mart 2019’da gidecek ve 3 hilal imzasıyla şahlanacaktır. Tam anlamıyla hizmet alamadığını düşündüğümüz Talas’ı alt ve üst yapıdan turizme birçok alanda ayağa kaldıracak nitelikli kadrolar Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarıdır. Kapısı 7’den 70’e herkese açık, her mahalleye eşit ve adil hizmetin yapılacağı şeffaf bir yönetim anlayışı ile Talas’a hizmet edebilmek için kolları sıvamış bulunmaktayız. Biz Talas’ta hükümdarlık dönemini bitirip hizmetkarlık dönemini başlatmaya talibiz. Eğer ki bu kararımız Talas, partim ve benim hakkımda hayırlısı ise gerçekleşmesini Allah’tan niyaz ediyor, tüm hemşerilerime ve yıllardır birlikte yol yürüdüğümüz Milliyetçi Hareket sevdalılarına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

MHP İl Başkanı Serkan Tok da, “MHP’nin 24 Haziran seçimlerinde almış olduğu 189 bin 284 oy ile 2 tane vekil çıkardığını hepimiz yaşayarak gördük. Bu 2 vekil arkadaşımızın bugün gelene kadar nasıl çalıştıklarını da Kayseri şehriyle beraber Türkiye gördü, alkışladı ve takdir etti. Bu nedenle MHP’nin çıkardığı 2 tane aslan gibi vekilin yanına Allah’ın izniyle onlar nasıl çalışıyorsa, onları destekleyecek belediye başkan aday adaylarıyla çıkıp daha sonra bu aday adaylığın adaylığa dönüşmesiyle bugün çalışan milletvekillerimiz gibi yarında aynı anlayışla vatandaşımıza hizmet edecek belediye başkan adaylarımızı da çıkaracağımıza söz veriyoruz. Teşkilat olarak arkadaşlarımızın çalışmasını destekleyip yanlarında olacağımızı bildiriyoruz” şeklinde konuştu.