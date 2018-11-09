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Arslantaş'ın acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkan Yardımcısı ve ÖKİ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslantaş’ın hayatını kaybeden dedesi Mehmet Arslantaş son yolculuğuna uğurlandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkan Yardımcısı ve ÖKİ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslantaş'ın hayatını kaybeden dedesi Mehmet Arslantaş son yolculuğuna uğurlandı.


Yaşlılığa bağlı hastalıklarla mücadele eden ve 2 gündür hastanede tedavi gören Mehmet Arslantaş, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Merhum Arslantaş'ın cenazesi, Hunat Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.


Cenazeye, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP İl Başkanı Serkan Tok, Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak, Kocasinan Belediye Başkan Aday Adayı Kazım Yücel, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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