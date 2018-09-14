Arslantaş'tan hükümete çağrı: “İnşaat sektörü sıkıntı içerisinde, hükümet duruma müdahale etsin”

Son dönemlerde yaşanan olaylardan dolayı döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, inşaat firmalarını vurdu. Dövizin yükselmesiyle beraber inşaat sektöründe de hammadde fiyatlarının artırılmasına ÖKİ Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Arslantaş, sert tepki gösterdi.

Yaz aylarında gurbetçilerin konuta yönelmesini ‘Yalancı bahar' olarak nitelendiren Arslantaş, gurbetçilerin konuta yönelmesinin kalıcı faydası olmadığını belirtti. Arslantaş, “İnşaat sektörü son dönemlerde oldukça sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi döviz artışlarındaki artışı ve bununda banka kredilerine yansımış olmasıdır. Bunlar ciddi anlamda inşaat sektörünü sıkıntıya sokmaktadır. Her ne kadar bu dönemin içerisinde gurbetçilerin döviz artışından dolayı kaynaklanan menfaatinden dolayı belirli oranlarda inşaat sektöründe bir canlılık olmuşsa da bunu yalancı bahar gibi adlandırabiliriz. Geçici ve suni bir hareket olarak adlandırabiliriz. Bunların inşaat sektörüne çok kalıcı faydalarının olduğunu düşünemeyiz. Türkiye'nin lokomotif sektörü inşaat sektörünün ayakta kalabilmesi için daha kalıcı ve doğru adımlar atılması, kararlar alınması gerekmektedir. Burada da hükümetin üzerine çok ciddi anlamda iş düştüğüne inanıyorum. Biran evvel, çok hızlı bir şekilde acil müdahale ederek inşaat sektörünün yarasına merhem olması gerekmektedir. Türkiye'deki dev inşaat firmaları teker teker konkordato ilan etmeye başladılar. Bu kadar yüklü ve hacimli firmaların, yabancı ülkelerde dahi inşaatları olan firmaların konkordato ilan ettiği bir yerde orta ölçekli ve küçük ölçekli inşaat firmaların ayakta kalması da oldukça zordur” ifadelerini kullandı.

“Hükümetin acil önlem alması gerekir”

Döviz kurlarının artmasıyla beraber konu kredi faizlerinin de arttığını dile getiren Mustafa Arslantaş, hükümetin acil bir şekilde önlem alması gerektiğini vurgulayarak, “Hükümetin acil bir şekilde buna müdahale etmesi gerekmekte, acil bir şekilde önlem alması gerekmektedir. Her şeyden önemlisi öncelikli olarak konut faizlerindeki oranın biran evvel 0.95'lere çekilmesi burada alınabilecek en önemli radikal kararlardır. Çünkü bu gerçekleştirilmediği takdirde bu ülkede 1.60'larda konut faizinin olduğu bir yerde inşaat firmalarının daire satabilmeleri mümkün değildir. Bu en önemli sorunlardan bir tanesidir. İnşaat sektörünün bunlardan başka problemleri de var. Hammaddede ki artış buna bir örnektir. Bu hammaddede ki artış çok daha önemlidir. 1 sene öncesine göre inşaat demirinin yüzde 300'den fazla arttığını görüyoruz. Suntanın, MDF'nin yüzde 200'den fazla arttığını görüyoruz. Bunun arkasına sığınan etken döviz artışıdır. 1 yıl boyunca bu memlekette döviz artsa artsa yüzde 100 artsın. Bugün inşaat demirinde yüzde 300'den fazla, suntada, MDF'de ve PVC gibi petrole dayalı ürünlerde yüzde 200'den fazla bir zam söz konusudur. Bunların maliyetlere etkileri yüzde 100'den fazladır. Böyle bir yapının içerisinde yer aldığınız zaman bunun altından kalkabilme şansınız yok. Bunun sebebi kesinlikle döviz artışı değildir. Ülkenin içerisinde bizdenmiş gibi görünen ama tamamen kuyrukları dışarıda olan, bu ülkeye ihanet eden bir takım mihenk taşları var. Ne yazık ki, resmi kurumlarımız bunlara müdahale etmekte gecikiyorlar. Bunun denetlenmesi lazım. Markette yapılan yüzde 10'luk zam artışı inceleniyor ama haksız yere demirde meydana gelen yüzde 300, suntada 200'lük artışı görmemezlikten geliyorsunuz. 1 yıl içerisinde döviz artışları yüzde 100 dahi olsa ne oldu da ana temel hammaddeler yüzde 300 zamlandı. Bunun araştırılması yapılmalı ve bunun hesabı kesinlikle sorulmalıdır. Bu geç kalınmadan yapılmalıdır” diye konuştu.

“Sadece inşaat firmaları değil, sanayicilerde olumsuz etkilenecek”

Kurların yükselmesiyle beraber sadece inşaat firmalarının değil, sanayicilerinde olumsuz etkileneceğini dile getiren ÖKİ Yönetim Kurulu Başkanvekili Arslantaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Hükümet dövizin dengesizliğini durdurmuş ve kontrol altına almış durumda. Döviz kurlarındaki bu sabitlenme yaşanmasına rağmen halen hammadde de çok büyük artışlar söz konusudur. Biz hammadde ihtiyaçlarımızı karşıladığımız zaman günü birlik fiyatlar veriyorlar. Devletin buna müdahale etmesi lazım. Buna müdahale edilmediği takdirde ne yazık ki sadece inşaat firmaları değil sanayicilerde sıkıntılar yaşayacak. Acil olarak buna çözüm bulunması lazım. Nefes kredisini sadece bankaların verdiği kredi olarak değerlendirmemek lazım. Haksız kazancında önüne geçerek, müdahale ederek yapılması gerekmektedir. Devletin bu konuda acil olarak reformlar üretmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ülkenin içerisinde bulunmuş olduğu durum ne yazık ki çok daha parlak olmayacaktır.”