Radisson Blue otelde düzenlenen iftar yemeğine Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Artaş Grubu Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Artaş Grubu Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu yaptığı konuşmasında, "Kayserimiz ülkemizin tüm güzellik ve özelliklerini bünyesinde barındıran bir şehrimizdir. Çalışkanlık, dostluk, misafirperverlik, işbirliği, sözünde durmak bu şehrin insanının özelliklerinin yalnızca birkaçıdır" dedi.

Arifoğlu, "En önemlisi de dürüst esnafı, kanunlara saygılı ve her zaman devletinin yanında olan halkıdır. Biz turizmciler olarak bu güzelliklere yeni renklere katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Henüz kentimizi keşfetmemiş yakın ülkelerden turistleri bu güzelliklere çekmek için işbirliği içinde çaba göstermek, bu kente yapabileceğimiz en güzel katkı olacaktır" diyerek şunları söyledi:

"Valilik, belediye ve biz turizmciler el ele vererek kentin tüm değerlerini tanıtıp turizme katkıya dönüştürecek projeler üretmeliyiz. Yalnızca kış turizmiyle kalmayıp kültür ve tarih turizminin yanı sıra konferans turizmini de önemli bir gelir kaynağına dönüştürmeliyiz. Kapadokya’nın turizm potansiyelinin bir ayağının da Kayseri olmasını sağlamalıyız. İlimizin Kapadokya tur programlarına dahil edilmesi için çalışmalar yapmalıyız.

Kayserimizin bir özelliği de devlet, yerel yönetimler ve halk işbirliğinin en güzel örneklerinin sergilenmesidir. Valiliğimiz ve belediyelerimiz her zaman bizim yanımızdadırlar. Her sıkıntımızda kapılarını ve gönüllerini hep açık bulmaktayız. Üniversitelerimiz gerekli katkıyı sağlamak için elinden geleni yapmaktadır. Hep birlikte çalışıp birlikte kentimiz de ülkemiz de kazanacak. Bu mübarek ramazan akşamında birlik ve beraberlik içinde daha güzel bir Kayseri için el ele vererek çalışıp, güzel işler yapmayı Rabbim bizlere nasip etsin inşallah. "

Konuşmanın ardından Vali Süleyman Kamçı, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve Türk Hava Yolları Kayseri Satış Müdürü Tamer Sislier’e turizme katkılarından dolayı plaket verildi.