"Artık halkın tarihi yazılmalı"

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde "Lozan’daki Kayıplarımız ve Musul" konulu bir konferans düzenlendi. Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan tarafından verilen konferansı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de takip etti.

Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen konferansta Lozan’ın bir zafer olarak sunulmasına karşı çıkan Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan, tarihin bizlere anlatıldığı gibi olmadığını söyledi. Armağan şöyle konuştu:

"Bize Sevr’den daha ağır şartları dayatmak için uğraşan dünyada birçok nifak çetesi var. Bunları anlarsak Sayın Cumhurbaşkanımızın niçin Lozan konusunu gündeme getirdiğini anlarız. Lozan bir zaferse Avrupa’nın mağdur olması lazım. Zaferi kazanan taraf bizsek bunu müzakereye açtığımızda onların karşı çıkmaması gerekir. Oysa karşı çıkıyorlar. O zaman Lozan’ın bir zafer olmadığını anlıyoruz. Tarih bize anlatıldığı gibi değil."

Mustafa Armağan, itilaf devletlerinin işgalinden sonra Yunanlıları Anadolu’ya çıkarmalarının en büyük sebebinin de bizi masaya oturtmak olduğunu ve Lozan’ın böyle gerçekleştiğini kaydetti. Bu sürecin artık tersine çevrileceğini ifade eden Armağan, artık halkın tarihinin yazılacağını belirtti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Lozan’ı gündeme getirmesinin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin duyarlılık göstererek kendisini davet ettiğini dile getiren Armağan, bu davetten dolayı teşekkür etti.

Konferansı izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Tarihçi,-Yazar Mustafa Armağan’a anlattığı bilgiler nedeniyle teşekkür ederek çiçek verdi. Başkan Çelik, "Bugünü anlamak, yarını planlamak istiyorsak, dünü ve geçmişi iyi bilmek zorundayız" diye konuştu.