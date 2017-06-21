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21 Haziran 2017 14:12

Asansör boşluğuna düşen çocuk toprağa verildi

Kayseri’nin Talas ilçesinde bozulan asansörden çıkmak isterken asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Asansör boşluğuna düşen çocuk toprağa verildi

21 Haziran 2017 14:12


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana mahallesi 75. yüzyıl caddesi Anaşehir sitesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda asansöre binen B.Y.K., evlerine çıkmak için 8. katın düğmesine bastı. Asansör 8 ile 9. kat arasında kalması nedeniyle kapıyı açarak aşağı inmeye çalışan B.Y.K., dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.Y.K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.


B.Y.K.’nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından ailesi tarafından alınan B.Y.K.’nın cenazesi, namaz kılınmak üzere Hunat Cami’ne getirildi. Baba Murat K.’nın ayakta durmakta güçlük çektiği ve cenaze namazı boyunca gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.


Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından B.Y.K.’nin cansız bedeni İldem mezarlığında toprağa verildi.




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