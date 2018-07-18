Asansörcüler ve Alt Yapı Müteahhitleri Komite Üyeleri Melikgazi’de

Meslek Komitesi Asansörcüler ve Alt Yapı Müteahhitleri Komitesi Başkanı Mustafa Rıza Yıldırım, Meclis Üyesi Hakan Satılmış, Güven Kaya, Hacı Ali Topcuoğlu, Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek, Belediyenin ekonomiye ve istihdama ve özellikle planlama, kentsel dönüşüm ve imar çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

Kayseri Ticaret Odası, 3. Meslek Komitesi Asansörcüler ve Alt Yapı Müteahhitleri Komitesi Başkanı Mustafa Rıza Yıldırım, Melikgazi Belediyesince Kayseri sanayisine, esnafına, ticaretine, üretimine ve girişimcilerine, imar planlamasına, kentsel dönüşüm ve belediyenin teknik denetim işlemlerine yönelik yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı Kayseri Ticaret Odası adına teşekkür ettiğini söyledi.

Kayseri Ticaret Odası Yönetimi ile Meslek Komiteleri ile her zaman birlikte ve dayanışma içerisinde çalıştıklarını ve beraber projeler ürettiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi her zaman birlikte ve istişare içerisinde çalışmaktadır. Bunun olumlu sonuçları ilçe halkına hizmet olarak yansımaktadır. Kayseri Ticaret Odası, 3. Meslek Komitesi Asansörcüler ve Alt Yapı Müteahhitleri Komitesi heyeti olarak yapılan bu ziyaret bizim için önemlidir. Çünkü planlı şehirleşme, modern ve sağlıklı yapılaşma gerçekleştirilmesinde meslek komiteleri çok önemlidir. Asansörcüler ve Alt Yapı çalışmalarında belediyemiz uygulamış olduğu bürokratik işlemler tamamen bilgisayar üzerindendir. Bu meslek üyelerine verdiğimiz önemin bir ifadesidir” dedi.

Meslek Komitesi Asansörcüler ve Alt Yapı Müteahhitleri Komitesi çalışmaları ile projeleri hakkında bilgiler aldıklarını bildiren Başkan Memduh Büyükkılıç, Ticaret Odası, Komite Üyelerini Melikgazi Belediyesi İletişim merkezi gezdirerek bilgiler verdi.