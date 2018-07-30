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30 Temmuz 2018 14:51

Aşık Seyrani anısına 1. Erciyes zirve tırmanışı gerçekleştirildi

Develi Belediyesi’nin 2-4 Ağustos tarihlerinde düzenleyeceği 36.

Aşık Seyrani anısına 1. Erciyes zirve tırmanışı gerçekleştirildi

30 Temmuz 2018 14:51

Uluslararası Âşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Âşık Seyrani Anısına 50 kişilik ekibin katıldığı Erciyes Zirve Tırmanışı gerçekleştirildi.


Develi Belediyesinin organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. desteği ile düzenlenen tırmanış 28 Temmuz tarihinde Develi Belediyesi önünden başladı. 50 katılımcı servislerle Erciyes’e taşındı. Erciyes eteğine kurulan çadırlarda konaklayan dağcılar, 29 Temmuz saat 02.30’da tırmanışa başladı. Tırmanış yaklaşık 6 saat sürdü. Erciyes zirvesinde Âşık Seyrani anısına pankart açan dağcılar, ilk kez düzenlenen Âşık Seyrani Zirve Tırmanışına katılmaktan mutlu olduklarını dile getirdiler. Dağcılar yapılan organizasyondan dolayı Develi Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a teşekkür ettiler.


Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar yaptığı açıklamada “Develi Belediyemiz tarafından 2-4 Ağustos tarihlerinde düzenleyeceğimiz 36. Uluslararası Âşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ilk kez Âşık Seyrani Anısına Erciyes Zirve Tırmanışı gerçekleştirdik. Zirve tırmanışına 50 doğa tutkunu kardeşimiz katıldı. Organizasyonu düzenlemekten ve başarılı bir şekilde bitirmekten dolayı çok memnunuz. İnşallah bunu geleneksel hale getireceğiz. Katılan bütün kardeşlerime davetimize icabet ettiklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.




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