Aşık Seyrani Kortej Yürüyüşü Yapıldı

Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali dün yapılan yürüyüş ve kurdele kesimi ile başladı.

Develi Belediye binası önünden başlayan yürüyüşe mehter takımı da eşlik etti. Yürüyüşe Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Çiftçi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aşık Seyrani Heykeli restorasyonunun ve çevre düzenlemesinin bitirilmesinin ardından Aşık Seyrani Heykeli önünde kurdele kesilerek açılışı yapıldı. Develi ilçe meydanında gece geç saatlere kadar süren konserler vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.