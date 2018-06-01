Aşık Seyrani Meydanındaki Revizyon Çalışmaları Tamamlandı

Bin 250 metrekarelik çalışma alanında 200 metrekare podima taş döşemesi yapan ekipler ayrıca, begonit eskitme yol döşemeleri ile birlikte zemin ve kaldırımları da yeniledi. Saat kuleli çeşmenin de yapıldığı meydanda ayrıca Aşık Seyrani heykeli de revize edildi.

Aşık Seyrani’yi anlatan kaidenin eklendiği çalışmalarda ayrıca Aşık Seyrani’nin şiirlerinin olduğu mermerler de yenilendi. Aydınlatma ve çiçeklendirmelerle çevre düzenlemesini de yapan ekipler meydanı köhne görüntüsünden kurtararak Develi’ye yakışır hale getirdiler. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Cabbar’a yürütülen çalışmalardan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen çarşı esnafı ve Develililer, yeni görüntünün Develi’ye çok yakıştığını belirtti.

Seyrani heykeli çevresinin Develi’nin önemli noktalarından olduğunu belirten Başkan Cabbar “Revizyon çalışmalarımızı tamamlayarak Aşık Seyrani Meydanımızı kullanıma hazır hale getirdik. Meydanımızın eski köhne görüntüsünün giderilmesi ve yapılan yeniliklerle Develimize çok daha yakışır hale geldi. Gelen olumlu tepkiler de bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Develimize hayırlı olsun” dedi.