Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 17:04

Aşırı hızlı araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 3 yaralı

Kayseri’de aşırı hızlı bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarpınca ikisi de takla attı.

Aşırı hızlı araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 3 yaralı

01 Ağustos 2018 17:04

Kazada 3 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar kazanın nasıl olduğunu anlamayınca şaşkına döndü.


Kaza, Talas ilçesinde bulunan Şehit Komandolar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesi istikametine giden Soner P. yönetimindeki 38 D 9700 plakalı araç, kırmızı ışıkta bekleyen Muhammet Ö. yönetimindeki 38 DB 960 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 otomobil de takla atarak durabildi. Kazada Muhammet Ö., Soner P. ve 38 D 9700 plakalı otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kazayı görüp gelen vatandaşlar da karşı şeritte takla atan otomobilleri görünce kazanın nasıl meydana geldiğini anlayamadı.


Otomobiller çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç