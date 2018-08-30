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30 Ağustos 2018 11:05

Askerlerin bulunduğu otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri’de içerisinde uzman erbaşların bulunduğu otomobil aydınlatma direğine çarptı.

Askerlerin bulunduğu otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

30 Ağustos 2018 11:05

Kazada 1 uzman erbaş hayatını kaybederken, 2 asker de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Niğde karayolu üzerinde meydana gelen kazada sürücüsü henüz tespit edilemeyen ve içerisinde uzman erbaşların bulunduğu 28 EH 365 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Mehmet S., Gökay Ö. ve Özgen Ö. ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Piyade uzman erbaş Özgen Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, hurdaya dönen otomobil incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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