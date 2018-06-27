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27 Haziran 2018 17:11

ASKON Şube Başkanı Özcan, "Halkımız istikrar ve istikbali önceleyerek mevcut kazanımlara sahip çıktı"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

ASKON Şube Başkanı Özcan,

27 Haziran 2018 17:11


ASKON Kayseri Şube Başkanı Özcan, "Türk demokrasi tarihi açısından önemli bir adımı daha milletçe birlikte başarılı bir şekilde geçirdik. Yüksek katılım ve sükunet içerisinde geride kalan 24 Haziran seçimlerinin dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Güzel bir seçim atmosferi oldu, kazanan demokrasimiz oldu. Seçim sonuçları aziz milletimizin yerli ve milli kavramlarına sahip çıktığını gösterdi" ifadesinde bulundu.


Özcan değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:


"Türk Milleti bu seçimde de güçlü Türkiye’den, güçlü liderden, istikrardan ve kalkınmadan yana oyunu kullanmıştır. Halkımız istikrar ve istikbali önceleyerek mevcut kazanımlara sahip çıkmıştır. Başta Ülkemize, Milletimize ve bütün dünyaya hayırlı uğurlu olsun.


Seçimler, ülkemizin çıktığı Büyük Türkiye yolunda, önemli bir virajdı.


Ülkemizin kalkınmasının yolu, üretmekten geçmektedir. Artık ülke gündeminin ilk maddesi ekonomi olmalıdır. Bu süreçte, sanayici ve işadamlarımız, yeni bir heyecan ve motivasyonla, yatırım, üretime ve çalışmaya devam edecektir.


Dünyanın ilk ticaret ve ekonomi şehri için yapacağımız çok iş var..


Kayseri’nin seçilen milletvekillerini de kutlayarak, bundan sonraki süreçte tüm siyasilerimiz ile birlikte ortak değerimiz olan Kayserimiz için çalışacağız. Kutuplaşma ve gerginlikten uzak duracağız. Dünyanın ilk ticaret ve ekonomi şehri için yapacağımız çok iş var..


bir kez daha çıkan bu sonucun ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile getirmesini temenni ediyorum.”




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