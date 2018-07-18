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18 Temmuz 2018 16:39

ASP Boytaş çalışanlarına eğitim verdi

Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürlüğü Eğitim Danışmanlık Birimi tarafından, Boytaş Mobilya AŞ çalışanlarına, ‘cinsel istismar, önleyici ve koruyucu tedbirler’ konularında eğitim verildi.

ASP Boytaş çalışanlarına eğitim verdi

18 Temmuz 2018 16:39



Boytaş Mobilya AŞ tesislerinde gerçekleştirilen eğitime, birim yöneticileri ve sorumluları katıldı. Eğitim kapsamında, ASP Eğitim Danışmanı Uzman Psikolog Sengül Durmusoğlu, katılımcılara, ‘Cinsel istismar nedir, hangi eylemler istismar olarak değerlendirilebilir, istismarcı kim olabilir, risk faktörleri nelerdir, istismara uğrayan çocuk nasıl belirtiler gösterir, alınabilecek önlemler nelerdir’ konularında bilgiler verdi.



Bir sonrakinin tüm Boytaş Mobilya AŞ işçilerine uygulanacağı eğitim programı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.




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