ASP Boytaş çalışanlarına eğitim verdi

Boytaş Mobilya AŞ tesislerinde gerçekleştirilen eğitime, birim yöneticileri ve sorumluları katıldı. Eğitim kapsamında, ASP Eğitim Danışmanı Uzman Psikolog Sengül Durmusoğlu, katılımcılara, ‘Cinsel istismar nedir, hangi eylemler istismar olarak değerlendirilebilir, istismarcı kim olabilir, risk faktörleri nelerdir, istismara uğrayan çocuk nasıl belirtiler gösterir, alınabilecek önlemler nelerdir’ konularında bilgiler verdi.

Bir sonrakinin tüm Boytaş Mobilya AŞ işçilerine uygulanacağı eğitim programı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.