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30 Mayıs 2018 15:57

ASP İl Müdürlüğünde etik değerler konulu konferans

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeline yönelik olarak ‘Etik Değerler ve Ahlak’ konulu konferans verildi.

ASP İl Müdürlüğünde etik değerler konulu konferans

30 Mayıs 2018 15:57



İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğin konuşmacıları, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyeleri, Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen ve Dr. Öğr. Üyesi Haluk Aşar oldu.



İl Müdürü Nevzat Özer, konferansın açılış konuşmasında personelin moral ve motivasyonunu artırmak için bu tür eğitim etkinlikleri düzenlediklerini, benzer etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini söyledi.



‘Mutluluk’, ‘Mutluluk Problemi’ ile ’Farabi’de Mutluluk Ahlak İlişkisi’ kitaplarının yazarı Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen ahlak felsefesi ve mutluluk arasındaki ilişki, insanların mutsuzluklarının nedenleri; Dr. Öğr. Üyesi Haluk Aşar ise etik ve ahlak arasındaki ilişki, farklar, Yunan felsefesinin etik anlayışına etkileri konularından söz etti.



Konferans sonunda Özer, Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen ile Dr. Öğr. Üyesi Haluk Aşar’a plaket takdiminde bulundu.




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