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21 Mayıs 2018 14:59

Asri Mezarlık’ta yenileme çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Asri Mezarlığın çok daha güzel bir görünüme sahip olması ve mezarlık hizmetlerinin çok daha sağlıklı yürütülmesi için bir dizi projeyi hayata geçirmeye devam ediyor.

Asri Mezarlık’ta yenileme çalışmaları sürüyor

21 Mayıs 2018 14:59

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, mezarlık içerisine yapılan cami ve mezarlık giriş kapısı ve diğer çalışmaları yerinde inceledi.


Büyükşehir Belediyesi’nce çevre düzenlemeleri ile başlayan Şehir Mezarlığı’ndaki çalışmaları defin için gerekli tüm birimleri bünyesinde bulunduran mezarlık hizmet binası ile devam etti. Şehir Mezarlığı’ndaki çalışmalar, Selçuklu mimarisi ile yapılan cami, giriş kapısı ve diğer çalışmalarla devam ediyor.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Şehir Mezarlığı’na giderek yapımı hızla devam eden cami inşaatının son durumunu yerinde gördü. Başkan Çelik, projeler üzerinde yapılanları inceledi ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.


Başkan Mustafa Çelik, Asri Mezarlık girişinde yapılan çalışmaları da yerinde inceledi. Dış cephede yapılan çalışmalar ve iç dekorasyona ilişkin bilgiler alan Başkan Çelik, tüm bu çalışmaların ardından Şehir Mezarlığı’ndaki hizmetlerin çok daha fonksiyonel olacağını belirtti.




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