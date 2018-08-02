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02 Ağustos 2018 16:16

Astsubay Karakaya: "Eşimin, çocuğumun öcünü almak için savaşacağım"

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aracıyla seyir halindeyken PKK’lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen saldırıda eşi ve 11 aylık çocuğu şehit olan Astsubay Serkan Karakaya, "Eşimin ve çocuğumun öcünü almak için savaşacağım" dedi.

Astsubay Karakaya:

02 Ağustos 2018 16:16


Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aracıyla seyir halindeyken PKK’lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen saldırıda eşi Nurcan ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan şehit olan Astsubay Serkan Karakaya, Melikgazi ilçesine bağlı Eskişehir Bağları’nda bulunan baba evinde taziyeleri kabul etti.


Burada İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Karakaya, eşiyle çocuğunun öcünü almak için savaşacağını söyleyerek, “Allah mekanlarını cennet eylesin. Ruhlarını şad eylesin. Vatanımız, milletimiz sağ olsun. Diyecek fazla bir şeyimiz yok. Terörü her türlü lanetliyoruz. Bu eylemi yapanlarında yanına kalmayacağına inanıyorum. Zaten bırakmayacağımda. Allah canımı sağ ettikçe eşimin ve çocuğumun öcünü almak için savaşacağım" diye konuştu.



"İdam en kolay ceza olur, şehit yakınlarına teslim edilsinler”


Eşi Nurcan Karakaya ve oğlu 11 aylık Mustafa Bedirhan’ın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı idamla ilgili yaptığı açıklamaların sorulması üzerine Karakaya, "İdamla alakalı Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamayı yaptı. Biz ayrıca bir görüşme yapmadık. Cumhurbaşkanımız nasıl uygun görürse o şekilde olacak ama idam onlar için en basit, en güzel ve en kolay ceza olur. İdam yerine yakınlarına teslim edilirse daha uygun olur diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız nasıl uygun görürse. Görev yerime geri gideceğim" ifadelerini kullandı.




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