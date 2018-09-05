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05 Eylül 2018 15:38

Ataş: "Birlik ve beraberlik içerisinde bu krizi atlatacağız"

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, döviz kurlarındaki dalgalanmayla alakalı olarak, "Birlik ve beraberlik içerisinde bu krizi atlatacağız" dedi.

Ataş:

05 Eylül 2018 15:38


İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Burada Başkan Veli Altınkaya ile bir süre sohbet eden Ataş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın ile her zaman iç içe olduklarını kaydeden Ataş, "Basınla ilgili olabilecek her türlü sorunda sesiniz olacağımı bilmenizi isterim. Her zaman iç içe olacağız. Ben Ankara’da milletvekilliği yapmayacağım. Kayseri adına ne gerekiyorsa yapmaya gayret edeceğiz" dedi.


Döviz kurlarıyla alakalı konuşan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Zor bir süreç. Bu manada parti olarak hükümetimize destek vereceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu krizi atlatacağız. Anadolu topraklarında yaşamaya ilelebet devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da, meclisin açılmasıyla beraber basının sorunlarını içeren bir metni tüm Kayseri milletvekillerine vereceklerini kaydetti.




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