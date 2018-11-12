Atatürk'ü Anma Kupası Güreş müsabakaları tamamlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliğinin 2018 yılı faaliyet programında yer alan Atatürk’ü Anma Kupası 14-15 yaş ve 16-17 yaş Serbest Güreş İl Birinciliği tamamlandı.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliğinin 2018 yılı faaliyet programında yer alan Atatürk'ü Anma Kupası 14-15 yaş ve 16-17 yaş Serbest Güreş İl Birinciliği tamamlandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Talas Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara ilgi büyüktü. Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan turnuvada 85 pehlivan kıran kırana mücadele etti. Turnuvada dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi. Müsabakalar sonunda sonuçlar ise şöyle;
14-15 Yaş ;
1. Güreş Eğitim Merkezi. -270 puan.
2. Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-85 puan
3. Gençlik Hizmetleri ve Spor Etkinlikleri kulübü -80 puan.
38 kg-Ferhat Kocabaş
41 kg-Mulla Kaan Taşçı
44 kg-Mehmet Karagülle
48 kg-Atilla Gümüş
52 kg-Sinan Çadır
57 kg-İbrahim Bıyıklı
62 kg-Emre Başkurt
68 kg-İhsan Çaloğlu
75 kg-Toygun Aktop
85 kg-Can EREN Sefer
100 kg-Ömer Oruç
16-17 YAŞ :
1.Kayseri METAL Kulübü- 165 puan
2.Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi kulübü-80 puan
3.Şehit Ömer Halis Demir Uluslararası Anadolu İmam-Hatip Lisesi-45 puan
51 kg-Yusuf Yılmaz
55 kg-Gökhan Miniş
60 kg-Efe Tutar
65 kg-Emrah Sarıyar
71 kg-Kadir Altuntaş
80 kg-Yusuf Kaplı
92 kg-Ferhat Yakut
110 kg -Resul Gürpınar