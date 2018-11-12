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Atatürk'ü Anma Kupası Güreş müsabakaları tamamlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliğinin 2018 yılı faaliyet programında yer alan Atatürk’ü Anma Kupası 14-15 yaş ve 16-17 yaş Serbest Güreş İl Birinciliği tamamlandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliğinin 2018 yılı faaliyet programında yer alan Atatürk'ü Anma Kupası 14-15 yaş ve 16-17 yaş Serbest Güreş İl Birinciliği tamamlandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Talas Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara ilgi büyüktü. Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan turnuvada 85 pehlivan kıran kırana mücadele etti. Turnuvada dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi. Müsabakalar sonunda sonuçlar ise şöyle;


14-15 Yaş ;


1. Güreş Eğitim Merkezi. -270 puan.


2. Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-85 puan


3. Gençlik Hizmetleri ve Spor Etkinlikleri kulübü -80 puan.


38 kg-Ferhat Kocabaş


41 kg-Mulla Kaan Taşçı


44 kg-Mehmet Karagülle


48 kg-Atilla Gümüş


52 kg-Sinan Çadır


57 kg-İbrahim Bıyıklı


62 kg-Emre Başkurt


68 kg-İhsan Çaloğlu


75 kg-Toygun Aktop


85 kg-Can EREN Sefer


100 kg-Ömer Oruç


16-17 YAŞ :


1.Kayseri METAL Kulübü- 165 puan


2.Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi kulübü-80 puan


3.Şehit Ömer Halis Demir Uluslararası Anadolu İmam-Hatip Lisesi-45 puan


51 kg-Yusuf Yılmaz


55 kg-Gökhan Miniş


60 kg-Efe Tutar


65 kg-Emrah Sarıyar


71 kg-Kadir Altuntaş


80 kg-Yusuf Kaplı


92 kg-Ferhat Yakut


110 kg -Resul Gürpınar

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